Quatro mortos em acidente na BR-101 em Itabuna

Um grave acidente ocorreu na manhã desta terça-feira, 17, em Itabuna. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, ao menos quatro pessoas morreram.

O acidente aconteceu no quilômetro 497 da BR-101, envolvendo um Tucson e um HB 20. Os dois veículos bateram de frente próximo ao trevo de Itajuípe.

Equipes do SAMU e da Polícia Rodoviária estão no local. O Diário Bahia procura identificar as vítimas e busca mais detalhes a respeito do acidente.

ATUALIZADO

Em consequência do acidente, duas pessoas feridas deram entrada no Hospital de Base, Itabuna: Valdir Carlos de Jesus, 57 anos, e Carlos da Silva Santos. Os dois são de Bertioga (SP).

ATUALIZADO

Morreram no acidente, Maria da Conceição, 57 anos, e sua mãe Doralice Maria de Jesus, 99 anos, além de Ana Beatriz de Carvalho, 23 anos, e Luis Neto.