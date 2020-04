Quatro mortos em tiroteio com a Polícia Militar em Itabuna

Quatro homens, supostamente bandidos, atiraram em duas pessoas na manhã pra desta segunda-feira, 6, em Jussari. Uma delas morreu, e a outra foi levada para o Hospital de Base, em Itabuna.

Os crimes foram imediatamente comunicados à Polícia Militar, que ficou na entrada de Itabuna na expectativa de um confronto com os homens, o que acabou acontecendo, por volta do meio-dia.

Na troca de tiros, segundo a Polícia Militar, os quatro criminosos foram baleados. E todos eles, em função dos graves ferimentos, morreram quando eram atendidos no Hospital de Base.

A PM não revelou a identidade dos mortos. Porém, passou a relação das armas apreendidas com eles. Veja a seguir:

– 01 Pistola Taurus PT58 Inox, sem numeração aparente, calibre .380, com dois carregadores, sendo um alongado com capacidade para trinta disparos e outro carregador com capacidade para quinze disparos, com duas munições intactas;

– 01 revólver Rossi, calibre .38, numeração 625800, com cinco munições deflagradas;

– 01 Pistola Taurus PT58, oxidada, com numeração raspada, com dois carregadores, sendo um alongado com capacidade para trinta disparos, com três munições intactas e outro carregador com capacidade para quinze disparos;

– 01 Revólver Rossi, calibre .38, numeração 960160, com quatro munições deflagradas e uma intacta;

– 01 mochila preta e vermelha, com munições de calibre .38 e calibre .380;

– 01 espada tipo “Samurai”