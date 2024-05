Quatro mortos na “Curva do Cassemiro”

Uma carreta que trafegava na contramão provocou um grave acidente na noite de sábado, 25, na BR-101, no sul da Bahia, no trecho entre São José da Vitória e Buerarema. Como consequência, quatro pessoas morreram e uma ficou ferida.

As vítimas estavam em um ônibus da Gontijo, que bateu de frente com a carreta na “Curva do Cassemiro”, famosa por ser palco de inúmeros acidentes com mortes. Segundo o motorista da carreta, Cesar Artur, chovia naquele momento.

Sobre o motivo da colisão, Artur disse à Polícia Rodoviária Federal que não teve como evitar a ida da carreta para a contramão. Argumentou ele que a carga (equipamentos de aparelhos de ar-condicionado) puxou o veículo para o lado contrário, causando assim o acidente.

Artur sofreu leves ferimentos, assim como Eliana da Silva Rosa, passageira do ônibus. As quatro pessoas que morreram no local foram: Cláudio José Prata dos Santos, 56 anos; Igor Farias do Carmo, 28 anos; José Batista dos Santos, 56 anos, e Suzete de Moura Santos, 70 anos.

Os corpos foram levados para o Departamento de Polícia Técnica de Itabuna. As vítimas, apurou a polícia, viajavam de Feira de Santana a Eunápolis. Já a carreta seguia de Vitória do Espírito Santo para a Paraíba.