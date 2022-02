Quatro pessoas de uma família são resgatadas em rio por PMs

Quatro pessoas de uma mesma família foram resgatadas por uma equipe da 42ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/Lençóis) depois de ficarem ilhadas no Rio Tiburtino, durante um passeio no Projeto Sempre Viva, localizado no Parque Municipal da cidade de Mucugê, na Chapada Diamantina. O caso ocorreu na manhã do domingo (13).

Uma menina de 11 anos, uma adolescente de 13, o pai e a mãe visitavam o parque que é composto de cachoeiras e rios, atravessaram o rio Tiburtino, que estava com o volume normal, e foram surpreendidos por uma forte correnteza e excesso de volume da água quando retornavam. A situação foi causada por uma tromba d’água decorrente da chuva que atingiu a região.

“Quando chove em algum ponto do rio, o volume de água sobe rapidamente. E foi isso que aconteceu. Eles acabaram ficando presos porque o rio havia subido muito. Uma equipe que fazia o policiamento da região foi alertada da situação, atravessou o rio e resgatou as vítimas”, detalhou o comandante da unidade, capitão Joanisio Estrela.

Os militares correram cerca de três quilômetros e atravessaram o rio contra a correnteza para localizar a família, que já estava em extrema aflição. Os policiais realizaram o resgate das vítimas individualmente, também a nado. A ação durou cerca de quatro horas. Apesar do susto, todos passam bem.