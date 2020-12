Quatro pessoas de uma mesma família morrem em acidente de carro

Como consequência de um acidente na tarde deste domingo, 27, na BR 262, próximo a Poções, quatro pessoas morreram presas nas ferragens de um veículo Gol.

As vítimas, segundo o blog do Jeferson Almeida, foram Jamilly Ferreira, de 20 anos, seu companheiro conhecido como Pimba, de idade não informada; Emily Ferreira, de apenas três anos, e Guilherme Ferreira, de 17.

O Gol, no qual a família viajava, chocou-se de frente com um ônibus numa curva conhecida como “Morrinhos”. Uma equipe do SAMU esteva no local, mas logo retornou pois já encontrou as vítimas mortas.