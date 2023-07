Quatro pessoas morrem carbonizadas em acidente de carro

Uma batida entre uma carreta e uma picape resultou na morte de quatro pessoas, cujos corpos ficaram carbonizados. O acidente ocorreu na tarde de segunda-feira na BA-020, zona rural do município de São Desidério, oeste da Bahia.

Todas as vítimas estavam na picape, que pegou fogo após a colisão. Três delas foram identificadas: Adriano Pereira da Silva, 29 anos; Matheus André Garcia de Sousa, 25 anos, e Edivanio de Sousa Reis de 36 anos.

De acordo com informações apuradas pelo blog Braga, a picape invadiu a contramão, se chocou com a carreta e rodou na pita. Em seguida, pegou fogo. Equipes do Corpo de Bombeiros e do SAMU foram ao local.