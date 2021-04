Quatro são flagrados com armas em ações de Rondesps

Em patrulhamento, no bairro de Pedrinhos, na cidade de Itaberaba, guarnições da Rondesp Chapada localizaram, com um casal, uma pistola calibre 380, um revólver calibre 32, carregador, munições e dois tabletes de maconha. A ação ocorreu na segunda-feira (26).

Os materiais foram encontrados depois da cadela Keyti, pertencente a unidade, indicar, por meio do faro, a presença de drogas no veículo de modelo Sandero. A ocorrência foi registrada na 12ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin).

Já, em Feira de Santana, integrantes da Rondesp Leste capturaram um homem com um revólver calibre 38, munições e R$ 70. A ação ocorreu na noite de segunda-feira (26), no bairro de Mangabeira.

Nesta terça-feira (27), às 12h, as equipes da Rondesp Leste alcançaram mais um homem armado, nas proximidades do Condomínio Parque da Cidade, também em Feira de Santana. Com o criminoso foram apreendidos um revólver calibre 38, munições e um carregador para submetralhadora.