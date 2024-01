Quatro vítimas em acidente com ônibus na 101

No volante de um Chevette com quase 30 anos de uso, um idoso de 70 anos perdeu o controle do veículo e foi parar na pista contrária. Foi o momento em que passava um ônibus da Águia Branca. Houve um choque entre os dois veículos, com graves consequências, fato ocorrido na madrugada desta quarta-feira, dia 3.

Carlos Aquino Alves de Souza, motorista do carro de passeio, morreu na hora. Outras três pessoas que estavam no veículo sofreram graves ferimentos e estão hospitalizadas em Itabuna, cidade próxima do local do acidente, na BR–101. As vítimas são uma mulher e duas crianças, uma de cinco e outra de 12 anos de idade.

A batida entre os dois veículos ocorreu nas proximidades do trevo de acesso à cidade de Camacan. Em nota, a Água Branca informou que o ônibus fazia a linha Itabuna/Vitória do Espírito Santo. Nenhum dos passageiros ficou ferido. Segundo a empresa, a viagem seguiu em outro ônibus. Uma equipe do SAMU esteve no local, assim como a Polícia Rodoviária Federal.