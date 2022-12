Que tal espetinho de bode com cerveja de licuri?

Espetinho de bode com cerveja de licuri, cuscuz com galinha caipira, linguiça de tilápia com cerveja de umbu ou de maracujá da Caatinga. Essas e outras combinações que deixam qualquer um de água na boca, estarão disponíveis na 13ª Feira da Agricultura Familiar e Economia Solidária, que acontece de 14 a 18 de dezembro, no Parque Costa Azul, em Salvador. O evento, gratuito para toda a família, trará outros encontros que irão animar o público presente, dessa vez, na programação musical que mistura ritmos e vozes da cultura baiana.

Na abertura da feira, que será na próxima quarta-feira (14/12), quem sobe ao palco, a partir das 18h, é o Cortejo Afro, e às 20h o público terá um encontro com o axé do cantor Jau. O samba-reggae e a junção entre percussão e cantos identitários abrem os caminhos do evento.

No segundo dia (15/12), Thathi traz o pop rock para o palco do evento, às 18h, e, em seguida, a partir das 20h, tem o forró animado de Del Feliz. Na sexta-feira (16/12), iniciando o fim de semana, tem o Afropop de Gab Ferruz, que já participou de dois realities shows musicais (The Voice Brasil e Superstar, da Rede Globo) e o balanço segue contagiando o público com o show da banda Filhos de Jorge, dos sucessos de Carnaval “Saudade de Você” e “Ziriguidum”.

No sábado (17/12), às 17h, o encontro no palco do evento está marcado entre o grupo Stripulia e as crianças, com muita alegria e animação. A partir das 18h o samba também terá espaço garantido com a banda Samba Maria, comandada por mulheres.

E tem mais axé no sábado, com Margareth Menezes, uma das rainhas do Carnaval baiano que se apresenta, pela primeira vez, na Feira da Agricultura Familiar. Sua voz marcante tomará conta do palco, a partir das 20h, com sucessos tradicionais da música baiana como “Faraó” e “Dandalunda”.

Já no domingo (18/12), fechando a 13ª Feira quem abre a programação é a rapaziada do Viola de Doze, que leva o samba de roda para o palco montado no Parque Costa Azul. E, às 20h, o encontro está marcado com o forrozeiro Adelmario Coelho, que fará um show especial para todo mundo dançar e se divertir consumindo os produtos da agricultura familiar. Não perca!

*13ª Feira da Agricultura Familiar e Economia Solidária*

Durante os cinco dias, da 13ª Feira Baiana da Agricultura Familiar e Economia Solidária, estarão sendo comercializados 2.293 produtos inovadores de 209 empreendimentos da agricultura familiar de todas as regiões do estado, produzidos com sustentabilidade, inovações e criatividade.

Os visitantes poderão desfrutar de uma Vila Gastronômica, espaços como a licuriteria, umbuteria, cachaçaria, cafeteria e chocolateria. As crianças e os pets também terão lugar garantido para diversão e integração. A Feira trará também uma Cozinha Show com chefs de cozinha renomados, espaço para divulgação de turismo de base comunitária, e tenda Indígena e Quilombola, onde estarão disponíveis peças artesanais de comunidades e povos tradicionais da Bahia.

O evento é realizado pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDR), em parceria com a Federação da União das Cooperativas da Agricultura Familiar (Unicafes – Bahia), com o apoio da Bahiatursa, Conder, secretarias estaduais de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti), Planejamento (Seplan), e Educação (SEC).

Confira a Agenda de Shows:

Quarta-feira (14/12)

Cortejo Afro (18h)

Jau (20h)

Quinta-feira (15/12)

Thathi (18h)

Del Feliz (20h)

Sexta-feira (16/12)

Gab Ferruz (18h)

Filhos de Jorge (20h)

Sábado (17/12)

Stripulia (Animação infantil) (17h)

Samba Maria (18h)

Margareth Menezes (20h)

Domingo (18/12)

Viola de Doze (18h)

Adelmario Coelho (20h)