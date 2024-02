Que vexame! Itabuna leva goleada de 8 a 0 na Copa do Brasil

Os jogadores do Itabuna “passearam” em campo, enquanto que o Nova Iguaçu, sensação no futebol do Rio de Janeiro, mostrou como se joga bola. Resultado: 8 a 0 para o time carioca. Uma goleada histórica na estreia dos dois times na Copa do Brasil, na noite desta quarta-feira, 28, no estádio Mário Pessoa, em Ilhéus.

O Nova Iguaçu só respeitou o time itabunense até os 38 minutos do primeiro tempo, quando balançou as redes pela primeira vez. Daí em diante, foi um gol atrás do outro. Três no primeiro tempo e cinco no segundo. O resultado fez justiça ao time carioca.

Na verdade, o Nova Iguaçu entrou em campo na condição de favorito, pois está brigando com os gigantes cariocas pelo título estadual. Já o Itabuna venceu apenas um jogo até agora no Campeonato Baiano e só um milagre o livra do rebaixamento.

Como a Copa do Brasil é disputada na base do mata-mata, o Dragão do Sul está fora da competição. Suas atenções estão voltadas agora apenas para o Campeonato Baiano. A última rodada da primeira fase da competição será no próximo domingo, com quase todos os jogos decisivos.

O Itabuna, por exemplo, tem que vencer o Vitória, outra parada dura que o Dragão do Sul tem pela frente, e ainda torcer contra Bahia de Feira e Atlético de Alagoinhas. Se der tudo errado, adeus Série A! O time voltará no próximo ano para a Segundona. Assim, restará torcer por um bom desempenho do time na Série D do Brasileirão, que começa em abril.