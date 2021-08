Quebra de adutora compromete abastecimento de água na zona norte de Itabuna

A quebra de uma adutora de 300 milímetros, no Bairro Antique, zona norte de Itabuna, no final da tarde deste sábado, dia 21, vai comprometer o fornecimento de água aos bairros Pontalzinho, Novo Horizonte (parte alta), São Roque e Castália (parte baixa). Equipes de campo da Empresa Municipal de Águas e Saneamento (Emasa), estão trabalhando para realizar o conserto da rede e amenizar ao máximo o atraso no sistema de manobras no abastecimento.

Segundo o gerente Técnico da Emasa, João Bitencourt, esses constantes problemas de rompimento de adutoras ocorrem devido à idade da rede. “Temos uma rede com mais de 30 anos, que às vezes não suporta a pressão e termina se rompendo. Mas, estamos empenhados e resolver o problema e comprometer ao mínimo o sistema de manobras”, garante Bitencourt.

O gerente Técnico da Emasa lembra a necessidade de a população colaborar realizando o consumo consciente de água, já que o sistema somente estará normalizado 24 horas depois da retomada distribuição.