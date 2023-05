Queda de árvore, feridos, trânsito lento; perigo e beleza juntos na BR-415

A queda de mais uma árvore teve consequências além do trânsito lento nesta quinta-feira (11), na Rodovia Itabuna/Ilhéus. Uma moto com duas pessoas passava pelo local no momento do incidente e ambas ficaram feridas, quando galhos caíram sobre o veículo, Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, o Corpo de Bombeiros foi acionado. Quanto às vítimas, foram encaminhadas ao Hospital Regional Costa do Cacau.

Enquanto isso, a pista segue parcialmente interditada. O congestionamento é maior, porque o episódio ocorreu exatamente no horário de pico,. Muitas pessoas trafegam diariamente entre as duas maiores cidades sul-baianas.

Atualizada às 20h14min

Segundo a PRF, a pista ainda está parcialmente interditada, porque ainda não foi concluída a retirada.