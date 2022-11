Queda de árvores bloqueia trânsito na Rodovia Ilhéus/Itabuna

Desde meados da tarde desta sexta-feira (18), o KM 20 da BR-415, no trecho próximo ao IFBA, foi interditado devido à queda de duas árvores. Por causa do bloqueio, um longo congestionamento se formou nos dois sentidos, já que aquela estrada tem fluxo intenso.

A BR-415, cuja beleza salta aos olhos, tem árvores centenárias e provoca alguns sustos, sobretudo no período chuvoso. Os órgãos responsáveis costumam não cumprir a verificação de galhos que estejam avançando além do considerado seguro.

Equipes da PRF (Polícia Rodoviária Federal), DNIT e Corpo de Bombeiros foram acionadas e estão no local. Porém, ainda não informaram quanto tempo precisam para resolver a situação.

Atualizada às 17h41min

A Polícia Rodoviária Federal informou ao Diário Bahia, via WhatsApp, que a pista acabou de ser liberada. Mas há, aproximadamente, quatro km de interdição nos dois sentido. Portanto, a espera ainda predomina. Para quem ficou horas dentro do carro ou quem aguardou também horas no ponto de ônibus lotado, um transtorno enorme.