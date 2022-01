Queda de criança do 3º andar acende alerta em prédios de Itabuna

A queda de um menino de cinco anos do terceiro andar de um prédio causou susto em moradores do bairro Santo Antônio, na noite de ontem (17), em Itabuna. Por tabela, acende a discussão sobre o risco na ausência da devida proteção no acesso de apartamentos à rua.

O menino, socorrido pelo Samu e levado para o Hospital Manoel Novaes, teve fratura no braço e no tórax. As primeiras informações dão conta de que o estado dele é estável.

Pessoas das imediações relatam não terem visto o exato momento do acidente, mas mencionam o pavor ao verem a criança no chão. O alívio só veio quando ele chorou.

Devido à altura de onde o garoto caiu, chama atenção a ausência de uma rede de proteção no local. A polícia irá investigar as circunstâncias, bem como os responsáveis.