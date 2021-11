Queda de energia deixa 8 cidades e distritos sem água na região

Devido à interrupção no fornecimento de energia para os equipamentos da estação de tratamento de Pontal e Distrito, desde a madrugada do domingo (28), o abastecimento de água está temporariamente interrompido nas zonas sul e norte de Ilhéus. A falta de energia também atinge várias outras localidades da região sul do estado, onde ocorreram fortes chuvas nos últimos dois dias.

Além de Ilhéus, o abastecimento está prejudicado em Itapitanga, Coaraci, Núcleo Colonial de Una, Itaju do Colônia, Mascote, São João do Paraíso e Itacaré. A Coelba já foi acionada e, após o reparo na rede elétrica, será iniciada a retomada gradativa do abastecimento, com expectativa de plena regularização nas 48 horas seguintes.

Até a normalização completa, a empresa orienta aos moradores a fazerem o uso econômico da água armazenada nos reservatórios domiciliares, evitando usos que possam ser adiados. (Fonte: Ascom/Embasa)