QUEM DIRIA, HEIN! ATÉ O OLAVO CONTRA BOLSONARO

Ninguém esperava, no bolsonarismo e na oposição, um depoimento tão contundente e raivoso por parte do guru ideológico do presidente Jair Messias Bolsonaro, o polêmico e irreverente Olavo de Carvalho.

O governo sempre espera críticas ácidas de lideranças oposicionistas, principalmente de um Ciro Gomes, hoje o político brasileiro mais convidado para dar entrevistas sobre a situação desastrosa do país, não só em relação a gravíssima crise do novo coronavírus como da economia.

Por que o pré-candidato do PDT ao Palácio do Planalto é o mais acionado pelos diversos meios de comunicação? Ciro, comprovadamente competente, profundo conhecedor e estudioso dos problemas do Brasil, não fica só na crítica pela crítica. O pedetista aponta a solução, o que faria se tivesse na presidência da República. Ciro, como então prefeito de Fortaleza, com apenas 32 anos, e governador do Ceará, com 34, foi considerado o melhor gestor do Brasil, com índices de aprovação chegando perto de 80%.

Voltando ao guru, uma espécie de ídolo dos chamados bolsonaristas de raiz, a turma mais radical e intransigente do governo, Olavo de Carvalho, conhecido pelas suas hilariantes pérolas, usou, na madrugada deste domingo, o YouTube para fazer ameaças ao “amigo” de priscas eras.

Vejamos alguns trechos:

“E esse seu Bolsonaro, o que ele fez para me defender? Bosta nenhuma… Enfia a condecoração no…”

“Você (obviamente se referindo ao presidente) não está agindo contra os bandidos. Você presencia o crime em flagrante e não faz nada. Isso se chama prevaricação”.

“Se esse pessoal não consegue derrubar o seu governo, eu derrubo. Continue covarde e eu derrubo essa merda de governo aconselhado por generais covardes ou vendidos”.

Pois é. O governo Bolsonaro, cada vez mais buscando incendiar o país para tirar o foco da gestão, caminha a passos largos para o isolamento e, como consequência, o inevitável impeachment.