Quem você escolhe ser?

A gente tem ouvido muito falar de ser espectador ou protagonista da vida, não é? Mas o fato é, meu amado leitor, que o medo nos impede de agir. O medo disfarçado de racionalidade arrasta consigo a fraqueza camuflada de prudência, a covardia fantasiada de cautela e a paralisia vestida de espera pelo momento certo.

O medo, meu caro, sempre existirá. Ele é humano, faz parte da nossa biologia, nos protege de perigos reais e nos alerta sobre riscos. O problema é quando ele é o motor das nossas decisões, quando nos aprisiona em uma vida sem movimento, sem cor, sem pulsação. A grande diferença entre aqueles que constroem e aqueles que apenas observam é simples: a decisão de agir apesar do medo.

Você já se pegou esperando o cenário perfeito para dar um passo importante? Uma mudança de carreira, o início de um projeto, o fim de um relacionamento disfuncional, uma nova fase na vida? Pois eu te digo, meu amado ser que lê estas linhas aí do outro lado, se você está esperando a total segurança antes de se mover, lamento informar: você nunca vai sair do lugar. A vida não acontece no bastidor, no ensaio, no “e se”. A vida acontece pra quem se posiciona, arrisca, assume as consequências. E a gente vê isso em todos os lugares. No mundo dos negócios, quantas ideias geniais nunca saíram do papel porque o idealizador ficou esperando o “momento certo”? Na vida pessoal, quantos amores foram perdidos porque um dos lados esperava “ter certeza absoluta e se curar dos traumas” antes de se entregar? Quantos sonhos murcham porque se aguarda a garantia de que tudo dará certo antes mesmo de tentar? Essa garantia, meu amado, não existe. E, no fundo, ainda bem que não existe! Porque é no salto, na aposta, na coragem de ir sem ter todas as respostas que a vida pulsa de verdade, meu Deus do céu!

Não faça da sua vida um teatro onde você senta confortavelmente na plateia e apenas assiste os outros brilharem no palco. Não há camarote VIP para os indecisos, não há replay para os que adiaram demais. Se você não tomar as rédeas da sua história, alguém tomará. Se você não se arriscar, outro o fará. E, um belo dia, você pode acordar e perceber que passou anos apenas observando os outros conquistarem aquilo que, lá no fundo, era para ser seu. Mas faltou coragem. Faltou um passo. Faltou se permitir.

E ser protagonista não significa ausência de medo. Significa decidir mesmo com ele presente. Significa dar o primeiro passo ainda que as pernas tremam. Significa bancar suas escolhas e sustentar suas consequências.

A vida está acontecendo agora, meu querido leitor. Não ontem, não amanhã, mas agora. E ela te chama. Te desafia. Te provoca. A questão é: você vai continuar apenas olhando, esperando, analisando todas as variáveis até que seja tarde demais? Ou vai, de uma vez por todas, entrar no jogo? Porque, no fim das contas, é sempre sobre escolha. Ou você se lança para a vida e joga para vencer, ou assiste da arquibancada enquanto os outros jogam no seu lugar e fica se lamentando que está acostumado a perder.

O que vai ser?

Mariana Benedito é Psicanalista e Psicoterapeuta

Instagram: @maribenedito