Pois é, meu amado leitor, quantas vezes a gente já ouviu aquele ditado “querer é poder”? Tudo certo que qualquer coisa se inicia, se modifica, se transforma a partir de uma vontade para tal, mas querer não é suficiente. Querer algo e acreditar que somente porque desejamos fortemente esse algo vai acontecer, é puramente um desejo infantil. Esperar que o mundo nos traga aquilo que a gente deseja, que a gente quer sem fazer os esforços necessários, sem caminhar os caminhos que nos levem até aquilo que queremos é um comportamento de uma criança que acredita que o mundo ainda lhe deve alguma coisa.

Lamento informar, meu caro ser de luz que me lê aí do outro lado, mas o mundo não te deve absolutamente nada. Você já recebeu e já tem o mais importante: a vida! E você já é bem crescidinho para entender que é preciso assumir a rédea e a responsabilidade pela sua existência. Culpar mãe, pai, vizinho, cachorro, periquito, Roberto Carlos e as baleias pelos infortúnios da sua vida – sua vida, vida de adulto – é querer fugir da responsabilidade de pegar a sua vida pela mão e fazer algo digno e honrado com ela.

Respire. Vamos tomar um gole de água, porque encarar essa realidade de que não dá mais para colocar a responsabilidade do outro mudar aquilo que a gente deseja nunca é fácil, nunca desce redondinho. Mas, por outro lado, também é libertador; você consegue perceber? A partir do ponto que você tira do outro a responsabilidade de fazer algo por você, de responder por você, de viver por você, quem vai enfrentar os desafios e curvas do caminho é você, okay; mas quem também vai usufruir dos resultados, aproveitar e sentir a vida se enchendo de vida, é você!

Repare que querer ficar só com o lado bom das coisas também é o que uma criança deseja. Um adulto paga o preço de arriscar, de errar, de caminhar, de cair para saborear a vida. E quanta coisa deliciosa a vida tem para nos oferecer! Só querer viver tudo isso, como já falamos aqui, não basta. Pagar o preço é necessário. E ainda mais que necessário é fazer o que precisa ser feito, dar o primeiro passo, iniciar a caminhada, mandar a mensagem prática ao Universo de que estamos abertos e disponíveis para receber.

Fazer o que precisa ser feito. Nas menores coisas, na ordinariedade da vida. Cumprir os compromissos de trabalho, honrar as palavras e promessas, cuidar e apoiar os seus – naquilo que te cabe, sem querer salvar ninguém. Estar atento para entender que as dificuldades, desafios, quedas do caminho chegarão, isso é a vida acontecendo. E as alegrias, sorrisos, momentos de calmaria também chegarão, isso é a vida acontecendo.

Realizar mudanças, transformar chumbo em ouro é preciso querer, sim. A primeira decisão em uma transformação é o desejo de realizá-la. Mas é preciso fazer, sem esperar milagres e nem querer que a vida se torne fácil. Sem esperar o dia para que a mudança aconteça de forma simples, rápida e indolor. Talvez esse dia nunca chegue; portanto, faça o que precisa ser feito, hoje.

Dê as caras, arrisque, pague o preço!

* Psicanalista; MBA Executivo em Negócios; Pós-Graduada em Administração Mercadológica;

E-mail: [email protected]