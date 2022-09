Quilombolas de Ilhéus conseguem apoio da OAB para realizar eleição

A eleição da Associação Quilombolas em Ilhéus, marcada para este mês de setembro, é considerada “um feito inédito de fortalecimento da democracia interna da entidade”. Segundo os organizadores, o pleito será acompanhado pela OAB.

De acordo com Vinicius Vieira, tesoureiro da associação, a decisão foi confirmada em reunião na última quarta-feira (31) com o presidente da OAB- Ilhéus, Jacson Cupertino. “A OAB é uma das entidades democráticas mais respeitadas do estado brasileiro. Estamos vivendo tempos que a democracia precisa ser fortalecida. Para nossa associação será uma honra essa participação e só temos a agradecer ao nosso querido presidente Jacson Cupertino, por abraçar a causa quilombola”, afirma o tesoureiro.

Às razões

Segundo os quilombolas, dois motivos levaram a chapa a protocolar o pedido. O primeiro é para manter a lisura de todo o processo, considerando que em outros tempos terceiros costumavam realizar o pleito “sem o rito usual do estatuto social da entidade. O segundo é para evitar toda e qualquer tipo de desentendimento, mantendo a ordem e a transparência em todo o processo eleitoral”.

Para os associados, será um novo marco. Desde agosto, a Associação Quilombolas de Ilhéus participa da Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas. É a entidade que, desde 1995, fortalece as comunidades quilombolas de todo o país apoiando com advogados, contadores e outros profissionais a fim de garantir o disposto na Constituição Federal de 1988 sobre os direitos quilombolas.