R$ 370 mil para limpeza de canais e contenções de encostas em Itabuna

A Diretoria de Defesa Civil da Secretaria de Segurança e Ordem Pública iniciou segunda-feira, 16, a limpeza e desobstrução do canal de macrodrenagem do bairro de Fátima, em Itabuna. O trabalho faz parte de uma parceria entre município e a Secretaria Nacional da Defesa Civil, que destinou R$ 370 mil para a limpeza de canais e contenções de encostas depois de solicitação do prefeito Augusto Castro (PSD).

A diretora da Defesa Civil, Eliciane Rodrigues Reis, disse que o município precisa bater cinco metas definidas com o Governo Federal: a limpeza e desobstrução dos canais dos bairros de Fátima, São Roque e Santa Clara, além de contenções no Castália, onde há risco de deslizamento de terra e no Nova Mangabinha, local que também oferece risco para as casas das áreas inferior e superior.

“Os locais escolhidos foram os mais afetados pelas chuvas que atingiram Itabuna em novembro do ano passado”, disse Eliciane Rodrigues Reis. Ela lembra que famílias foram desalojadas, principalmente no São Roque, Antique e Caixa d’Água.

Suporte

O serviço que está sendo realizado conta com o suporte de uma escavadeira hidráulica. Começou hoje e segue até o dia 10 de setembro. “Era para ser executado em 45 dias, mas vamos conseguir finalizá-lo em menos de 30 dias, o que para nós é um tempo recorde”, calculou a diretora.

Ela informou também que nesta terça-feira, dia 17, está previsto o início da obra de contenção na Rua João Timóteo, no bairro Castália.