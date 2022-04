Radialista de Itabuna é assassinado em casa

O radialista José Antônio Oliveira Silva, Jota Silva, foi assassinado ontem, 5, à noite, em Itabuna. O corpo foi encontrado pela polícia na casa da vítima, que morava no bairro Manoel Leão. No ambiente do crime, sangue e sinais de luta corporal.

Jota Silva, 60 anos, morava sozinho, mas tinha relacionamento com um homem, que é procurado pela polícia como o principal suspeito do crime. Ele foi visto por vizinhos tetando, sem sucesso, sair com o carro do radialista.

No carro, foram encontrados alimentos e objetos pessoais de Jota Silva, a exemplo de computador e caixa de som. Tudo isso, supõe a polícia, foi colocado ali pelo criminoso para que fosse levado.

Com cerca de 40 anos de carreira, Jota Silva fez quase de tudo no rádio itabunense. Começou como repórter esportivo e terminou com apresentador de um programa informativo. O Show do Jota Silva era apresentado pela manhã na Rádio Jornal.