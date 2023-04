Rafa Kalimann usa vestido exclusivo com mais de 1.600 orquídeas negras em 3D em ensaio fotográfico

Em parceria com o Boticário para o lançamento da linha de cuidados corporais noturnos Nativa SPA Orquídea Noire, Rafa Kalimann entregou muita intensidade e sensualidade em ensaio captado pela fotógrafa Mylena Saza (@mylenasaza). A apresentadora teve o look, com mais de 1.600 orquídeas negras em 3D feitas uma a uma à mão, revelado em um ensaio fotográfico exclusivo. A peça foi desenvolvida por Victoria Ruiz, renomada estilista venezuelana residente em Londres, com direção criativa do fashion stylist Pedro Sales, responsável por muitos looks icônicos das celebridades. “Inspirado na Flower Skin, compusemos um vestido inédito, repleto de orquídeas negras. As orquídeas foram utilizadas para ressaltar a intensidade, a beleza e os mistérios que existem por trás do desabrochar das flores”, aponta o estilista.

“É muito especial poder representar a marca usando uma peça exclusiva, feita para mim. Me senti sensual, intensa, fui na máxima potência com ela no corpo”, comenta Rafa Kalimann. A atriz, revela se sentir nutrida por novos estímulos, novas sensações e descobertas, como a recém-revelada aptidão para a dança. Ter ocasiões especiais de toque para o corpo dentro da rotina agitada, com itens essenciais que exaltam a perfumação e hidratação da pele, é algo que ajuda a despertar a sensualidade e o autoconhecimento. “A meu ver, a sensualidade e a intensidade estão no sentir. Quando a gente se sente sexy, apenas somos”, ressalta.

O vestido é inspirado no ingrediente especial do lançamento de Nativa SPA: a orquídea negra, a flor mais rara dentre as espécies existentes, que chega à linha em uma releitura moderna e noturna trazendo o luxo e a intensidade de sua beleza. “A orquídea negra traz muita sofisticação, e as flores tridimensionais vêm ganhando espaço nos red carpets, sendo uma potente tendência de moda deste ano. Com isso em mente, fomos atrás de nomes renomados da moda que materializassem nosso insight com excelência conectando-o ao lançamento da linha”, explica Marcela De Masi, Diretora Executiva de Branding e Comunicação do Grupo Boticário. “Nativa SPA é uma marca que provoca o sentir intensamente, criada para mulheres que buscam viver em sua máxima potência”, encerra.