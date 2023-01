“Raimundo do Caixão” morre em Itabuna

O corpo do empresário aposentado Raimundo Vieira será velado até logo mais às 15 horas no SAF, em Itabuna. O sepultamento será em seguida, no Cemitério Campo Santo local.

“Raimundo do Caixão”, como era conhecido, morreu ontem, 2, depois de passar alguns anos enfrentando problemas cardíacos. Além de empresário, ele era político, fiel apoiador do ex-prefeito Fernando Gomes.

O apelido “Raimundo do Caixão” surgiu em função da atividade comercial que exerceu ao logo da vida. Dono de mortuária, ele foi um dos pioneiros em Itabuna neste ramo comercial.