Rastro de destruição após horas de chuva em Itabuna

Entre a noite de domingo e a manhã desta segunda-feira (02), Itabuna ganhou o cenário nacional por conta das consequências deixadas por 107 mm de chuva. A exemplo do que acontece em temporais mais intensos, um verdadeiro rastro de destruição: carros arrastados pela força da água, queda de árvore, casas e ruas alagadas, pessoas desabrigadas e com pertences destruídos.

Situação semelhante notada em vários pontos da cidade, com danos ainda maiores em locais como Nova Califórnia, Nova Ferradas e São Roque. Mas se viu alagamento no bairro de Fátima, Pontalzinho, ruas e avenidas do centro, como Cinquentenário e Juracy Magalhães, entre tantos outros pontos.

Sobre a queda da árvore na rua Antônio Muniz, no bairro Pontalzinho, deixou sem energia boa parte do bairro até boa parte do dia de hoje. O incidente, supostamente provocado pela queda de um raio, interrompeu por horas a principal rua de acesso ao Cemitério Campo Santo, exatamente neste Dia de Finados.

Pedidos de socorro

A Secretaria de Assistência Social encaminhou famílias desabrigadas para a escola Baraúna e segue orientando as pessoas a deixarem suas casas ao verem rachaduras em paredes ou qualquer outro sinal de desabamento. A estimativa da pasta é que até 500 famílias sofram impactos dessa chuvarada.

Além dos 107 mm já derramados, outros 30 mm são previstos para hoje. Fora a previsão para o restante da semana, ao menos até sexta-feira –ainda que em volumes menores. Nesta terça-feira (03), por exemplo, são esperados 15 mm. Por conta da previsão de mais chuva ao longo da semana, a Defesa Civil segue em alerta e pode ser acionada pelos telefones 98833-3499 e 98124-5647.