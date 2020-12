Reabertas, inscrições na escola Sesi vão até sexta

A Escola SESI Bahia reabriu as inscrições até sexta-feira (11), para o processo seletivo que permite o ingresso de alunos bolsistas no 1º ano do Ensino Médio. É o que prevê o Edital da seleção, que foi retificado para contemplar também os estudantes que estão cursando o 9° ano do Ensino Fundamental em 2020, mas ainda não concluíram os estudos. A prova on-line do processo seletivo, que seria realizada no último domingo (06), foi adiada para o dia 15 de dezembro.

Com a retificação do Edital, o processo seletivo vai atender a duas novas situações. Servirá para os estudantes que, por conta da pandemia de Covid-19, não concluíram o 9º ano do Ensino Fundamental em 2020, mas se enquadram nos critérios para concorrer a uma das 475 bolsas de estudo integrais oferecidas pelas escolas da Rede SESI no estado. O principal critério para estes alunos é ter renda familiar de até dois salários mínimos.

A seleção também servirá para certificar os estudantes do 9° ano do Ensino Fundamental que não conseguiram concluir os estudos em 2020, mas desejam ingressar, como alunos pagantes, no 1º ano do Ensino Médio nas escolas da Rede SESI Bahia em 2021. Para estes candidatos são destinadas 145 vagas.

A decisão está amparada na Resolução n° 50 do Conselho Estadual de Educação (CEE), de 09 de novembro de 2020, que normatiza procedimentos para a integralização da carga horária mínima do ano letivo afetado pelo estado de calamidade pública e para a reorganização do calendário escolar do ano letivo de 2020.

Inscrições

As inscrições para o processo seletivo são gratuitas. O edital retificado com todas as informações, inclusive as condições de acesso às vagas, está disponível nos sites da Escola SESI (www.escolasesiba.com.br) e do Instituto Universal de Desenvolvimento Social (www.iuds.org.br), empresa contratada para realizar a seleção.