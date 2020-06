Reabertura do comércio de Itabuna depende de algumas providências

Reforçando a tentativa da Prefeitura Municipal de Itabuna em reabrir o comércio local com segurança, o prefeito Fernando Gomes solicitou com urgência à Secretaria Municipal de Saúde a elaboração de um relatório Técnico em Saúde para que respalde esta decisão, e que atenda às adequações solicitadas pelo Ministério Público. A medida foi tomada após reuniões com representantes do Ministério Público, que recomendaram a manutenção do fechamento do comércio.

De acordo com o prefeito de Itabuna, a intenção é reabrir o mais rápido possível, mas com segurança para funcionários e clientes. Itabuna está há cerca de 80 dias com o comércio fechado. Neste período, empresas já fecharam suas portas em definitivo. Segundo dados da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL), centenas de pessoas já estão desempregadas, e por esse motivo, o prefeito Fernando Gomes está tentando reabrir o comércio, mas com segurança para todos. A expectativa é de que nos próximos dias venham novidades sobre o assunto.

Ainda na tarde desta sexta-feira, 5 de junho, acontecerá uma reunião entre os Técnicos da Secretaria de Saúde, e representantes do comércio para elaboração do relatório que posteriormente será apresentado ao Ministério Público.