“Reafirma nossa grande confiança na vitória”, diz Éden sobre pesquisa que dá vitória a Jerônimo

O presidente dos Trabalhadores da Bahia, Éden Valadares, comentou o resultado da pesquisa AtlasIntel, do Grupo A Tarde, divulgada neste sábado, 29, que aponta vitória de Jerônimo Rodrigues, indicando favoritismo consolidado do candidato do PT ao Governo do Estado a apenas um dia da eleição. Jerônimo obteve 54% dos votos válidos, enquanto o candidato do União Brasil, ACM Neto, ficou atrás com 46% dos votos válidos.

“Pesquisa do único instituto que acertou o resultado do primeiro turno das eleições na Bahia, o levantamento da AtlasIntel reafirma a nossa grande confiança na vitória de Jerônimo neste domingo. Nossa campanha, que já vinha numa crescente a ponto de por pouco não vencemos logo no primeiro turno, ganhou ainda mais força no segundo, com a declaração de apoio de cinco novos partidos e de quase 20 prefeitos e ex-prefeitos, além de importantes lideranças políticas de vários municípios”, comentou o dirigente estadual.

O presidente do PT Bahia destacou ainda outros fatores que reforçaram o cenário de vitória, como a grande mobilização da militância, que se intensificou ainda mais após o resultado do dia 02 de outubro, e da população, que vem lotando as atividades de campanha. “Em Salvador e nas cidades do interior do estado, o povo reconhece as grandes transformações promovidas pelo PT e pelos partidos aliados no estado e está confiante que Jerônimo representa a renovação desse projeto para fazer ainda mais pela Bahia e que Lula é o único capaz de trazer de volta a esperança e a prosperidade ao Brasil”, concluiu Éden.

A pesquisa AtlasIntel ouviu 2.000 pessoas em 310 municípios baianos entres os dias 26 e 28 de outubro e está registrada no Tribunal Superior Eleitoral: BR – 09376/2002 / BA-01947/ 2022.