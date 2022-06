Realização de festejos juninos tem grande impacto na economia local, diz Zé Cocá

Os festejos juninos estão acontecendo e a dinâmica da economia local vai mudando. Os municípios decorados ficam cheios de visitantes, que consomem, seja a comida típica, o licor, a roupa da festa ou a hospedagem. O presidente da União dos Municípios da Bahia (UPB) e prefeito de Jequié, Zé Cocá, afirma que além de promover a cultura, os investimentos nos festejos juninos proporcionam geração de renda e incremento econômico nos municípios. Neste sentido, ele chama a atenção para a importância econômica das festas.

“Depois de dois anos de não realização da festa por causa da pandemia, a gente vê o grande momento de preparação para o São João. Algumas cidades já triplicaram as vendas no comércio local. Em Jequié, por exemplo, a previsão é que a gente tenha uma movimentação de mais de R$40 milhões no período. O setor de eventos foi o que mais sofreu com a pandemia e, nesse momento de retomada, o apoio e atenção da gestão municipal é importantíssima”, alertou.

O presidente da UPB analisa que os festejos juninos movimentam a economia baiana em um contexto geral. Além de aquecer a economia nos municípios, que atraem visitantes de todas as regiões do país e também do exterior, movimenta também o comércio, o setor de confecções, e as empresas de transporte rodoviário, com reflexos positivos também no segmento alimentício e no turismo.

De acordo com informações trazidas pelo secretário de Turismo da Bahia, Maurício Bacellar, o São João 2022 pode gerar receita de mais de R$1 bilhão para a Bahia e a expectativa é de que mais de 1,5 milhão de pessoas percorram as festas nos 417 municípios. De acordo com o Observatório da Economia Criativa da Bahia (OBEC-BA), com base no cálculo das prefeituras do estado, em 2021 quase R$ 1 bilhão deixou de circular no estado sem a realização das festas de São João.

Campanha da UPB “Sanju? Partiu Interior!” promove valorização das festas juninas

Para apoiar os municípios na divulgação das comemorações, a União dos Municípios da Bahia (UPB) lançou a campanha “Sanju? Partiu Interior!”. Além da exposição de peças gráficas, a exemplo de outdoor, banner e cards no site e nas redes sociais, a campanha também mostra as atrações dos arrasta-pés por toda a Bahia. O calendário e as atrações das festas estão sendo divulgados pelo Instagram (@upbbahia). Os prefeitos de municípios interessados em participar da campanha também podem entrar em contato com a coordenação de Comunicação da UPB, por meio do email [email protected].