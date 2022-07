Recanto de paz: Bahia tem município sem assassinatos por oito anos

Enquanto as notícias sobre mortes violentas viram rotina em grande parte das cidades Bahia e Brasil afora, o município de Abaíra, na Chapada Diamantina, ficou oito anos sem registrar nenhum assassinato.

Segundo informações da Polícia Civil, o homicídio aconteceu na noite de domingo e teve como vítima um homem identificado como Maurício Santos Aguiar, de 41 anos. Ele estava na porta de casa, no povoado de Malhada, quando foi baleado por um homem ainda não identificado, que estava em uma motocicleta.

Assim como a autoria, a causa é desconhecida. Mas há de se reconhecer que é um legítimo recanto de paz uma cidade afastada da violência que tanto campeia e desafia os cidadãos. Segue como desafios para as autoridades da segurança, educação, para a política como um todo descobrir formas de amenizar o sofrimento contínuo e perseguir o sonho de mais tranquilidade para todos nós. (Texto: Redação com informações do G1).