Recepcionistas do Hospital de Base participam de treinamento sobre imagem pessoal

Colaboradores que atuam na recepção do Hospital de Base Luís Eduardo Magalhães participaram de um treinamento na tarde de terça-feira, dia 14, sobre imagem pessoal no auditório da instituição. O curso foi ministrado pela psicóloga do Setor de Recursos Humanos Ivana Almeida, que abordou sobre a postura e a imagem profissional, com foco no atendimento hospitalar.

A psicóloga destacou que a imagem pessoal é um tema de extrema importância dentro da estrutura organizacional, especialmente dentro de um hospital. “É preciso ter um equilíbrio entre a nossa imagem pessoal e profissional, a fim de evitar algumas posturas inadequadas”, disse.

Ela comentou ainda que a imagem pessoal vai além da apresentação pessoal. “A forma como nos comunicamos, nos comportamos e o compromisso que temos com as nossas funções e prazos, reflete a nossa marca”, pontuou.

Os colaboradores interagiram, conversaram e trocaram ideias com a psicóloga durante o encontro, tendo se mostrado satisfeitos com o treinamento. Este foi o caso de Núbia Alves e Ana Heloísa Gomes, que trabalham na recepção do setor de Bioimagem.

“Achei muito interessante o treinamento para a gente poder melhorar a nossa imagem pessoal e realizar com mais atenção o nosso trabalho”, falou Núbia. Já Ana afirmou ter sido super importante o treinamento: “Foi bom, porque conseguimos dividir experiências sobre a rotina do dia a dia. Vamos poder colocar em prática as dicas que aprendemos e aperfeiçoar o atendimento na recepção”, acrescentou.

Jacilda Batista Fernandes, que trabalha na recepção do ambulatório do Hospital de Base, aprovou o treinamento e quer repetir. “Foi tão bom ter uma psicóloga para nos ouvir e ensinar. Queremos participar mais vezes de momentos como este para poder colocar em prática no atendimento. Foi gratificante!”, completou.

O Hospital de Base Luís Eduardo Magalhães dispõe de um Núcleo de Estudo e Educação Permanente em Saúde (NEPS), responsável por todos os treinamentos e capacitações das equipes assistenciais da unidade hospitalar. O objetivo é prestar sempre um atendimento humanizado aos pacientes.

Para a coordenadora do NEPS, Fabiana Souza, além de valorizar os profissionais, as capacitações e treinamentos promovem a motivação, e consequentemente, o sucesso da empresa. “Seja qual for o objetivo ou a necessidade, toda instituição de saúde precisa investir em treinamentos permanentes”, concluiu.