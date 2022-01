“Recicla Itabuna”: Augusto Castro inaugura Central de Triagem de Coleta Seletiva

O prefeito Augusto Castro (PSD) inaugurou na manhã desta sexta-feira (21), no bairro Lomanto, a Central de Triagem da Coleta Seletiva de Itabuna. A cerimônia contou com a participação dos 161 Agentes Ambientais de Materiais Reutilizáveis e Recicláveis. São pessoas que sobreviviam no antigo “lixão” e, agora, terão novas perspectivas.

Afinal, assinaram contrato de prestação de serviço de coleta seletiva, por meio da Associação de Agentes Ambientais e Catadores de Materiais Reutilizáveis e Recicláveis de Itabuna (AACRRI).

Durante o ato, o prefeito lançou o Programa Recicla Itabuna de Coleta Seletiva, instituído por um Decreto Municipal. Tudo com a presença, ainda, de representantes de órgãos e empresas parceiras, como Defensoria Pública da Bahia (4ª Regional), Ministério Público do Trabalho (5ª Região), CVR Costa do Cacau e Biosanear.

“Itabuna é pioneira na Bahia ao cumprir a Lei Federal nº 12.305/2010, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos, tornando-se referência ao encerrar as atividades do antigo lixão e implantar um novo aterro sanitário certificado. Agora, este é mais um momento histórico em que inauguramos a maior obra social do primeiro ano do nosso governo”, comentou o prefeito Augusto Castro.

Suporte preparado

O gestor lembrou que a Prefeitura ofereceu capacitação, ajuda financeira, benefícios sociais e assistência na área da saúde durante o período de implantação da Central de Triagem. “Agora estamos entregando a estrutura física com todos os equipamentos para que os agentes ambientais tenham condições de trabalho para fazer a coleta seletiva em Itabuna”, afirmou.

A secretária municipal de Promoção Social e Combate à Pobreza, Andrea Castro, ressaltou a importância da assistência dada às famílias do antigo lixão que trabalham com os recicláveis. Ela citou que continuarão tendo o amparo necessário.

“A Prefeitura viabilizará a operação do galpão no primeiro ano. Nós continuaremos por perto, acompanhando o avanço deles. Importante lembrar que a participação da sociedade será fundamental de agora em diante, de modo a desenvolver a consciência da necessidade de separação do lixo doméstico”, assinalou.

A secretária de Planejamento e coordenadora do Recicla Itabuna, Sônia Fontes, voltou a realçar as parcerias para o êxito do projeto. E o fato de que a população precisa compreender a importância de participar deste processo de agora em diante. “É preciso entender que um simples gesto de separar o lixo doméstico não lhe custa nada”, afirmou.

“Hora de trabalhar”

Na oportunidade, o presidente da Associação de Agentes Ambientais e Catadores de Materiais Reutilizáveis e Recicláveis de Itabuna (AACRRI), Emerson Ferreira, assinou o termo de recebimento dos equipamentos da Central.

“Agradecemos a todos que contribuíram para que este momento acontecesse. Agora, é hora de trabalhar!”, frisou. Membro da Associação, Joselito Freitas de Oliveira não escondeu a alegria em saber que vai começar a atuar como sempre desejou. “Esperava muito por esse momento. Agora chegou”, resumiu.

“A CVR Costa do Cacau apoia iniciativas como a Central de Triagem, que oferece condições dignas de trabalho aos catadores. A empresa é parceira da Prefeitura nesse projeto de grande alcance socioeconômico”, disse o gerente comercial e administrativo da empresa, Maurício Sena.

Presença e parceria

Através de uma parceria com a Secretaria de Transportes e Trânsito (Settran) e a empresa Atlântico, que opera o transporte coletivo na cidade, também foi anunciado que os agentes ambientais de recicláveis receberão o cartão do Sistema Integrado de Transporte de Itabuna (SITI) para o deslocamento diário ao trabalho.

O ato de entrega da Central de Triagem da Coleta Seletiva contou com a presença do vice-prefeito e secretário de Esportes e Lazer, Enderson Guinho; secretários Moacir Lima (Agricultura e Meio Ambiente); Almir Melo Júnior (Infraestrutura e Urbanismo), além do presidente da Fundação Marimbeta, Valter Silva; do superintendente de Serviços Públicos, Francisco de Sousa Lino e dos vereadores Manoel Porfírio/PT (líder do governo) e Nem Bahia/PP.