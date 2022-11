Recital 2022 da Casa Do Vovô reúne duas gerações de artistas

Uma tarde emocionante. Um momento rico de artes e muita proclamação do evangelho através da música e poesia. Foi assim definido pelo público o Recital 2022 da Casa do Vovô, ocorrido na tarde de sábado(12). O evento reuniu duas gerações de artistas. Crianças, adolescentes e idosos. Eles fizeram apresentações arrancando aplausos.

“Uma tarde de arte, cultura, lazer e entretenimento”, definiu o Pastor Geraldo Meireles, da Igreja Batista Teosópolis, que tem a Casa do Vovô como um dos seus braços sociais.

O Recital 2022 da Casa do Vovô, que retorna depois de dois anos de pandemia, contou com apresentações do coral da Casa do Vovô, formado por idosos que frequentam a Casa do Vovô, que cantaram com muita alegria e fervor, também da linda apresentação do coral Olga Ribeiro, da Igreja Batista Teosópolis.

E ainda alunos da professora Marinalva Campos Melo, referência do ensino da música em Itabuna. Eles emocionaram as pessoas nas suas apresentações arrebatando aplausos. Avós e Netos fizeram duetos contagiando o público.

Belas apresentações individuais e coletivas ao piano, violino, sax e canções levou a alegria do público que compareceu ao espaço social. Músicos consagrados como Heitor Villa Lobos foram homenageados com suas canções como também, músicas de filmes consagrados.

Ao final, o público elogiou o Recital 2022 já aguardando a edição 2023. “Estamos sempre valorizando a arte e a cultura”, disse Arlete Medeiros, uma coordenadoras da Casa do Vovô. O espaço de convivência fica localizado na Rua Inglaterra,491 no bairro São Judas, em Itabuna. A seguir, a cobertura fotográfica do evento, feita por Branca Magalhães.