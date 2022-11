Reconhecimento Facial alcança cinco foragidos no final de semana

Mais cinco foragidos da Justiça foram presos, com o auxílio do Sistema de Reconhecimento Facial da Secretaria da Segurança Pública (SSP), no final de semana. Com as prisões realizadas na capital e na cidade de Camaçari (Região Metropolitana de Salvador), sobe para 489 o número de criminosos localizados com a ferramenta.

No domingo (6), um homem com mandando de prisão preventiva pelo crime de estupro passava por um dos pontos monitorados, quando militares da 11ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM) receberam informações do Centro Integrado de Comunicações (Cicom).

Conduzido para a Coordenação de Polícia Interestadual (Polinter), o criminoso teve a ordem expedida pela 6ª Vara Criminal de Salvador confirmada e cumprida.

No sábado, ainda na capital baiana, outro homem procurado por violação sexual foi preso pela 12ª CIPM. O pedido de prisão definitiva, expedido pela 1ª Vara Criminal de Ilhéus, foi confirmado na Polinter.

Ainda em Salvador, policiais da 16ª CIPM, com o apoio da Guarda Municipal, conduziram até a Polinter um criminoso com mandado de prisão definitiva expedido pela 4ª Vara Criminal de Salvador.

Outro flagrado pelas câmeras do Sistema de Reconhecimento Facial foi levado para a Polinter, por guarnições do 18º BPM, após a tecnologia apontar 90% de similaridade. Procurado por posse ilegal de artefato explosivo, ele teve a ordem da 6ª Vara Criminal confirmada.

RMS

Em Camaçari, no sábado, o 12º Batalhão da Polícia Militar (BPM) recebeu uma informação do Cicom, do alerta de 93% de semelhança de um homicida. Ele foi conduzido para a Polinter, onde teve a identificação humana e o mandado oriundo da 1ª Vara Criminal, Júri e Execução Penal de Alagoinhas confirmados.