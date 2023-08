Reconhecimento Facial chega a marca de 1.000 foragidos da Justiça presos

O Sistema de Reconhecimento Facial (RF) da Secretaria da Segurança Pública da Bahia alcançou, na quarta-feira (16), a marca de 1.000 foragidos da Justiça presos. O milésimo capturado possuía mandado de prisão por homicídio e foi capturado na capital baiana.

O foragido da Justiça foi preso por equipes da 11ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/Barra), acionadas pelo Centro Integrado de Comunicações (Cicom) da SSP. O homem foi apresentado na Polinter, onde passou pelo processo de identificação humana e, na sequência, teve o seu mandado de prisão cumprido.

Quatrocentos e vinte e seis pessoas foram presas em 2023, representando uma média aproximada de dois foragidos capturados por dia com apoio da tecnologia. Mais de 35,5% dos foragidos da Justiça presos após serem flagrados pela ferramenta tinham ordens de captura por prática de roubos, seguidos por homicídio com 19,5%, tráfico de drogas (19,2%) e estupro com 5,4%.

Procurados por feminicídio, estelionato, extorsão mediante sequestro, porte ilegal de arma de fogo, organização criminosa, assédio sexual, associação para o tráfico, furto, Lei Maria da Penha, lesão corporal e dívida de pensão alimentícia completam a lista.