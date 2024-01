Reconhecimento Facial encontra três foragidos da Justiça no final de semana

Sistema de Reconhecimento Facial da Secretaria da Segurança Pública encontrou três foragidos da Justiça neste final de semana. Os homens eram procurados por homicídio, extorsão por meio de violência e não pagamento de pensão alimentícia. Os flagrantes ocorreram em Salvador, Camaçari e Feira de Santana.

Foto: Vitor Barreto/ Ascom SSP

Os criminosos foram detidos por equipes da Rondesp RMS, além das 59ª e 64ª Companhias Independentes da Polícia Militar. Os homens foram encaminhados à Polinter, onde os mandados foram cumpridos.

Com as três prisões, o sistema chegou à marca de 1.305 criminosos capturados. Em 2024 já são 52 mandados cumpridos com suporte da tecnologia.