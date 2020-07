Recuperação de 58 quilômetros da BA 148 está com 90% das obras concluídas

Uma das obras mais aguardadas pela população que vive na região de Irecê, a recuperação da BA-148, no trecho que liga o município a Ibititá, Ibipeba e Barra do Mendes, está com mais de 90% das obras concluídas. As intervenções, que cobrem mais de 58 quilômetros, devem ficar prontas em agosto e irão beneficiar 250 mil pessoas. Diariamente, a rodovia recebe um tráfego de 1,4 mil veículos. “A continuidade das obras de manutenção e recuperação das rodovias baianas são de grande importância, pois além de melhorar a logística para o escoamento da produção de alimentos e insumos hospitalares, por exemplo, tão importantes durante este período de pandemia, também é uma forma de colaborar para o desenvolvimento social e econômico do estado”, ressalta Marcus Cavalcanti, secretário estadual de Infraestrutura (Seinfra). A professora Silmara Santos mora em Irecê há 20 anos e sempre passa pelo trecho que está sendo recuperado para visitar a família em Barra do Mendes. “É um trecho muito importante para a região, que tem no agronegócio uma das principais fontes de renda. Mas, além da questão econômica, é muito importante para toda a população. Nos últimos anos vimos muito acidentes nessa estrada e agora poderemos ficar mais tranquilos” Chapada Diamantina Mesmo com o foco no combate à pandemia da Covid-19 o Governo do Estado segue dando continuidade em obras importantes para contribuir no desenvolvimento econômico baiano. Um dos exemplos é a recuperação de aproximadamente 610 km de rodovias estaduais na região da Chapada Diamantina. As intervenções estão sendo feitas na BA-046, entre Itaberaba e Iaçu, na BA-245, de Iaçu ao entroncamento da BA-142, que passa por Itaetê, na BA-142, do entroncamento da BR-242 ao distrito de Sussuarana, passando por Andaraí, Mucugê, Barra da Estiva, Ituaçu e Tanhaçu, e na BA-148, do entroncamento da BR-242 até Rio de Contas, que passa por Abaíra. A obra vai beneficiar cerca de 380 mil moradores de Seabra, Boninal, Iraquara, Piatã e outras cidades da Chapada Diamantina. Uma melhoria na mobilidade urbana para quem viaja a fim de conhecer pontos turísticos como Morro do Pai Inácio, Gruta da Lapa Doce e Poço Encantado e na segurança viária para o escoamento dos produtos agrícolas produzidos na região.

Repórter: Tácio Santos.