Rede adutora do Projeto Mais Água para a Cidade chega na Avenida José Soares Pinheiro

A implantação da tubulação da rede adutora das obras do Projeto Mais Água para a Cidade, maior investimento em saneamento básico dos últimos 40 anos em Itabuna, chegou a Avenida José Soares Pinheiro. Nessa via, estão sendo implantados cerca de um quilometro de rede adutora, que fará a travessia subterrânea sobre um trecho da BR-101.

Na via ainda será implantado um túnel armco, tecnologia que utiliza o método não-destrutivo, ligando a rede à Estação de Tratamento de Água (ETA), localizado no Bairro São Lourenço.

Segundo o prefeito Augusto Castro (PSD), o Projeto Mais Água para a Cidade está sendo tocado numa parceria entre a Prefeitura de Itabuna e a Empresa Municipal de Águas e Saneamento (Emasa). Com sua conclusão vai acabar com o problema crônico do fornecimento de água intermitente na cidade, beneficiando pouco mais de 140 mil pessoas.

“Itabuna é uma das mais importantes cidades da Bahia. Não podemos permitir que em pleno século 21, a nossa gente sofra com o fornecimento de água irregular. Estamos trabalhando para mudar essa triste realidade e melhorar a qualidade de vida da população”, afirmou Castro.

De acordo com o presidente da Emasa, Raymundo Mendes Filho, nessa primeira etapa do projeto estão sendo investidos pouco mais de R$ 17 milhões, na instalação de 6.049 metros de rede adutora e pouco mais de 2 mil metros de rede de distribuição.

“Desde de julho passado, quando as obras foram iniciadas, a empresa responsável pela execução do serviço implantou quase 2 mil metros de rede adutora e 600 metros de rede de distribuição”, disse.

Ainda conforme o presidente da concessionária de águas e esgoto, “após a implantação da rede e sub-rede, serão instalados dois grandes reservatórios, ao custo de pouco mais de R$ 8 milhões. Um com cinco milhões e outro com três milhões de litros d’água, respectivamente, no Loteamento Jardim Cordier e no Bairro Novo Lomanto”, detalhou Raymundo Mendes Filho.

Com a conclusão do Projeto Mais Água para a Cidade, mais de 80% dos bairros de Itabuna terão o fornecimento de água regularizado, eliminando o atual sistema de manobras. A previsão de conclusão das obras é para o primeiro semestre de 2024.