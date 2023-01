“Rede estadual vai acolher todos os estudantes”, garante secretária Adélia Pinheiro

A matrícula on-line para novos estudantes da rede estadual de ensino teve início às 8h, desta segunda-feira (16), com vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD), e segue até o dia 24 de janeiro pelo portal da Educação ( www.educacao.ba.gov.br ). A secretária estadual da Educação, Adélia Pinheiro, visitou o Centro Estadual de Educação, Inovação e Formação da Bahia Mãe Stella, no bairro do Cabula, em Salvador, onde concedeu entrevistas à imprensa. “Sempre importante destacar que a rede estadual vai acolher todos os estudantes”, afirmou a secretária, que pediu a mobilização de toda a imprensa para estimular as inscrições de forma on-line. “É rápido e fácil, não gasta dinheiro de transporte, não perde tempo em deslocamento na rua, não se expõe a chuva ou ao sol”, pontuou a gestora, que dialogou com familiares que decidiram fazer a matrícula de forma presencial no colégio. “Estamos garantindo todas as condições para acolher as pessoas que optam pela matrícula presencial, mas quero reforçar que disponibilizamos um passo a passo na internet que mostra como é fácil fazer o processo pela internet”. O tutorial está disponível no canal da Educação no YouTube (www.youtube.com/ educacaobahia1). O estudante que não tem acesso à internet poderá fazer a matrícula diretamente na escola, mesmo que não seja a que deseja estudar. Confira o cronograma: 16 de janeiro – Exclusivamente para Pessoas com Deficiência (PcD). 17 de janeiro – Transferência do estudante que concluiu o ano letivo em 2022 na rede estadual de ensino e que pretende se transferir para outra unidade escolar da própria rede, porque deseja ou porque a unidade escolar onde estudou não oferta a série seguinte. Neste caso, a transferência só pode ser feita presencialmente, de preferência na escola em que o estudante estava matriculado. 18 e 19 de janeiro – Concluintes do 5º ano ou 9º ano do Ensino Fundamental que vierem da rede municipal de ensino. Os estudantes que concluíram o 9º ano poderão optar por algum curso técnico de nível médio. 20 de janeiro – Estudante de qualquer ano ou série do Ensino Fundamental, sem distinção da rede de ensino de origem. 23 e 24 de janeiro – Qualquer série ou modalidade do Ensino Médio e suas modalidades (Educação Profissional e EJA). Documentos

A confirmação da matrícula acontecerá mediante a entrega da documentação exigida, dentro do prazo estabelecido no comprovante de matrícula, na unidade escolar em que o estudante foi matriculado. Veja a documentação necessária: via original do Histórico Escolar; vias originais e cópias legíveis da Carteira de Identidade (RG) ou Certidão de Registro Civil, do Cadastro de Pessoal Física (CPF), comprovante de residência (água, luz, telefone fixo ou móvel, gás encanado, Internet, contrato de aluguel, IPTU, cartão de crédito ou TV por assinatura) e da Carteira de Vacinação devidamente atualizada; cópia legível do RG e do CPF da própria mãe do estudante e ou do responsável legal.