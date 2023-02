Rede Municipal de Ensino de Itabuna ainda tem 2.500 vagas

Depois de registrar média de 18 mil alunos já matriculados nas 89 unidades escolares que integram a Rede Municipal de Ensino, a Prefeitura de Itabuna, por meio da Secretaria da Educação, ainda espera preencher outras 2.500 vagas remanescentes, principalmente no segmento da Educação de Jovens e Adultos (EJA).



De acordo com o que regulamente a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), as matrículas na rede pública ainda podem ser efetivadas 30 dias depois do início do ano letivo, que está programado para o próximo dia 2 de março na Rede Municipal de Ensino.



O diretor do Departamento de Planejamento, Pesquisas e Informações Gerenciais (DPPIG), Waldeck Luz, disse que até o último dia 3 de fevereiro as matrículas estavam acontecendo em 10 postos informatizados. A partir de agora, seguem em todas as escolas municipais, desde que haja vagas.



Ele ressalta que em algumas unidades de ensino, como o Instituto Municipal de Educação Aziz Maron (IMEAM) e Escola Municipal Flávio Simões, que atuam no segmento dos anos finais (6º ao 9º ano) do Ensino Fundamental, todas as vagas já foram preenchidas.



Entretanto, Waldeck Luz afirma que os pais e/ou responsáveis podem buscar atendimento na Secretaria Municipal da Educação que, através do DPPIG, vai encaminhar o estudante para ser matriculado na escola mais próxima de sua residência, que ainda disponha de vagas.



O diretor diz ainda que outro segmento que não dispõe mais de vagas é o de creches, a exemplo da Creche-Escola Lúcia Oliveira e Creche-Escola Santa Maria Goretti, que atendem alunos de 2 a 5 anos.



No segmento dos anos iniciais do Ensino Fundamental (6 º ao 9º ano) algumas escolas, como o Centro de Atenção Integral à Criança (CAIC Jorge Amado), no Jardim Primavera, ainda têm vagas remanescentes. Já nas escolas Esperança e Só Amor Constrói, no bairro Santo Antônio, já preencheram todas as vagas.



Waldeck chama a atenção para o prazo final de registro de matrículas, que será no dia 10 de abril. Ele destaca ainda o atendimento noturno, entre 18 e 20 horas, nas escolas para a matrícula dos alunos do segmento da Educação de Jovens e Adultos (EJA).