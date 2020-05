Rede SAC começa a ser reaberta na Bahia

A Rede SAC vai reabrir, nesta segunda (1º), sete unidades que foram fechadas como forma de prevenção ao Coronavírus. Com isso, a Rede terá 18 Postos SAC em funcionamento na Bahia.Todas as unidades estão atendendo em regime especial. Ou seja, pelo sistema de agendamento, que pode ser feito peloTambém pode ser por meio do aplicativo de celular do SAC Digital (disponível para smartphone Android e iOS).