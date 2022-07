Rede SAC promove atendimento para crianças em quatro municípios

Cidadania para os pequenos! O Projeto Pequeno Cidadão, que promove um atendimento exclusivo a crianças para a emissão de RG, será realizado nos postos SAC de Teixeira de Freitas, no dia 09/07 e nos postos SAC dos municípios de Irecê, Conquista e Feira de Santana, no dia 16/07, das 08h às 12h, em todas as unidades citadas.

Só neste ano de 2022, até o momento, o Projeto Pequeno Cidadão contabilizou mais de cinco mil atendimentos. A iniciativa é realizada com muito carinho em um ambiente lúdico e diferenciado, preparado para o público infantil, com o objetivo de estimular a cidadania desde cedo.

Atenção: para ter acesso aos serviços da Rede SAC é necessário apresentar comprovante de vacinação completa contra a covid-19 (incluindo a dose de reforço). Para outras informações, a Secretaria da Administração (Saeb) disponibiliza o portal SAC Digital (www.sacdigital.ba.gov.br) e site institucional do SAC (www.sac.ba.gov.br), além do call center: (71) 4020-5353 (ligação de celular) ou 0800 071 5353 (ligação de fixo).

Confira os Postos SAC de atendimento do Projeto Pequeno Cidadão:

– Posto Teixeira de Freitas, localizado no Shopping Pátio Mix, dia 09/07, das 08h às 12h.

– Postos Irecê, situado na Av. Clériston Andrade; Conquista II, no Boulevard Shopping e Feira II, próximo à Rodoviária. Todos no dia 16/07, das 08h às 12h.