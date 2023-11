Reeleição mantém reitor e vice-reitor da Uesc

O reitor e o vice-reitor da Universidade Estadual de Santa Cruz (Uesc), respectivamente, professores Alessandro Fernandes de Santana e Maurício Santana Moreau, foram reeleitos, nesta terça-feira, 28 de novembro, para um novo mandato à frente da gestão da instituição, no quadriênio 2024-2028. A eleição aconteceu das 8 às 21 horas, em clima de total tranquilidade, com a participação de todos os segmentos da comunidade acadêmica (docentes, técnicos e analistas administrativos e discentes).

O pleito, que teve uma única chapa inscrita, contou com 22 urnas distribuídas em diversos pavilhões do Campus Professor Soane Nazaré de Andrade. Após a apuração dos votos, a chapa composta pelos professores Alessandro Fernandes e Maurício Moreau obteve 91% dos votos válidos dos discentes, 88% dos técnicos e analistas e 87% dos votos válidos dos docentes.

O processo eleitoral foi conduzido por uma comissão presidida pelo professor Marcos Antônio Bandeira, tendo como vice-presidente, a professora Lívia Andrade Coelho, e como secretário, o estudante Shauan Keven Rocha Fontes. Também são membros titulares a professora doutora Lília Marta Brandão Modesto e o técnico-administrativo Rafael Bertoldo. Como suplentes, atuaram os docentes Vinícius Augusto Takahashi Arakawa, Alexandre Justo de Oliveira Lima e Antônio Balbino Lima, a discente Aíla Oliveira da Silva e a servidora técnico-administrativa, Cristina Verônica Novaes.

Conforme a Resolução aprovada pelo Conselho Universitário (Consu), o dia 11 de dezembro é o prazo final para o encaminhamento, por parte da Comissão Eleitoral, das decisões dos recursos ao Conselho Universitário, caso ocorram. O resultado final será encaminhado ao Governador do Estado da Bahia, Jerônimo Rodrigues, para proclamação e definição de data da posse dos reeleitos.

A reeleição ratifica o trabalho desenvolvido pelos atuais gestores da universidade, de forma transparente, baseado em um perfil democrático, responsável, inovador e articulado.

A gestão, que teve início, coincidentemente, com o surgimento da covid-19, fez com que a Uesc atuasse com protagonismo o enfrentamento à pandemia até a superação dos obstáculos que viabilizaram o retorno às atividades acadêmicas no modo presencial, promovendo a união de toda a comunidade acadêmica e uma maior aproximação entre a instituição e sociedade regional.