Refis é prorrogado pela Prefeitura de Ilhéus

Durante uma Reunião Remota realizada há pouco e transmitida ao vivo pelas redes sociais da Câmara Municipal de Ilhéus, o prefeito de Ilhéus, Mário Alexandre anunciou a prorrogação do Refis, Programa de Recuperação Fiscal que visa regularizar débitos junto empresas e empreendimentos municipais, por mais 90 dias, e garantiu a continuidade do desconto de 40 por cento no pagamento do Imposto Territorial e Predial Urbano (IPTU), cujo benefício se encerrava hoje (30). As medidas anunciadas serão publicadas nas próximas horas no Diário Oficial do Município, edição online.

A decisão foi possível graças à interlocução do presidente da Câmara de Ilhéus, vereador Jerbson Moraes (PSD), que foi procurado pelos empresários, representantes de entidades como Associação Comercial de Ilhéus, CDL e Sindicato das Indústrias de Eletroeletrônicos do Polo de Informática de Ilhéus. “Neste momento difícil, com restrições, o segmento empresarial sente muito. Por isso é sempre importante rever algumas coisas”, destacou Moraes. Esta manhã ele esteve reunido com prefeito, secretários municipais e técnicos do Setor de Tributos da Prefeitura, quando foi viabilizada a prorrogação. “É pouco para o que a gente precisa apoiar. Mas é uma informação positiva”, destacou.

O secretário municipal de Indústria e Comércio, Vinicius Briglia, assegurou que a Prefeitura está sensível à realidade econômica de Ilhéus e tem procurado, na medida do possível, atender às solicitações da classe empresarial. “Em boa hora tiveram a sensibilidade de tomar a atitude de prorrogar”, elogiou o presidente da ACI, Líbério Menezes. “Uma sensibilidade que demonstra que querem manter os empresários vivos na cidade”, completou.

O presidente da CDL, Anselmo Clement, considerou o adiamento positivo e a intervenção do presidente da Câmara como essencial para a conquista. A medida, de acordo com Clement, passa tranquilidade aos comerciantes que vivem um momento difícil. “A sensibilidade do Poder Legislativo foi positiva neste momento”, reconheceu.

O prefeito Mário Alexandre, que participou da live, assumiu que não é fácil nem neste momento delicado adotar medidas difíceis. Assegurou que nos últimos 15 dias conseguiu reduzir, de forma tímida ainda, a ocupação nos leitos de UTI. “A curva começou a cair e a expectativa é de uma nova avaliação de flexibilização na próxima segunda-feira quando as novas condutas deverão ser tomadas”. Mário destacou que a busca de recuperação é uma ação de várias mãos e a Câmara, sob a presidência de Jerbson, tem sido parceira importante. “Já estamos fazendo estudos para criação de incentivos fiscais cujo projeto de lei será encaminhado em breve à Câmara, com a missão de mantermos as empresas vivas e a geração de emprego e renda no período da pós-pandemia”, anunciou aos empresários