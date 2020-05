reforça proteção aos profissionais de saúde

A câmara de desinfecção entrou em funcionamento no Hospital Calixto Midlej Filho na quinta-feira, 7. O equipamento produzido pelo Senai Cimatec ajuda a reduzir a possibilidade de contaminação dos profissionais de saúde que atuam no combate ao novo coronavírus. O equipamento já é utilizado no Hospital Espanhol e Couto Maia é feito basicamente de uma estrutura de alumínio que forma um corredor de 2,5 metros e conta com uma tubulação de PVC que pulveriza hipoclorito de sódio (água sanitária). Ao entrar na câmara, o profissional consegue fazer a desinfecção em torno de 10 segundos.

O infectologista da Santa Casa de Itabuna, o médico Fernando Romero, destaca a importância do equipamento no combate aos riscos de contaminação por profissionais de saúde. “O túnel de desinfecção é uma solução prática e inovadora para fornecer mais segurança para as equipes de saúde que estão tratando os pacientes COVID”.

O anúncio da instalação do túnel foi feito pelo Governador Rui Costa na semana passada, durante o programa do Governo do Estado ” Papo Correria”. O equipamento produzido pelo Senai Cimatec ajuda a reduzir a possibilidade de contaminação dos profissionais de saúde que atuam no combate ao novo coronavírus.