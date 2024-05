Reforço na fiscalização nas rodovias no feriadão de Corpus Christi

A Companhia Independente de Policiamento Rodoviário (CIPRv) de Itabuna, inicia nesta quinta-feira (30), a Operação Corpus Christi, visando o deslocamento seguro nas rodovias do Sul e Extremo-Sul da Bahia durante o feriado. A operação terminará na noite do próximo domingo (02).

Com o aumento do fluxo de veículos, a especializada vai intensificar o policiamento e priorizar ações para tentar reduzir o número de acidentes e coibir as práticas de crimes. Será dada atenção especial às ações de controle de velocidade, fiscalização de ultrapassagens irregulares e a realização de testes de etilômetro, para tentar combater a embriaguez ao volante.

Além do patrulhamento já realizado pelas guarnições da CIPRv/Itabuna nas áreas pertencentes da Unidade Operacional, as ações policiais serão intensificadas nas rodovias de Ilhéus, Itacaré, Porto Seguro e Teixeira de Freitas.