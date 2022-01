Reforma do estádio de Itabuna tem um custo R$ 2 milhões

O prefeito de Itabuna, Augusto Castro (PSD), acompanhado da primeira-dama e secretária de Promoção Social e Combate à Pobreza, Andrea Castro, dos secretários de Infraestrutura e Urbanismo, Almir Melo Jr, de Indústria, Comércio, Emprego e Renda, Ricardo Xavier, e de Esportes e Lazer, vice-prefeito Enderson Guinho, superintendentes e dirigentes esportivos, visitou na sexta-feira, dia 21, o Estádio Luiz Viana Filho. O equipamento passará por obras de manutenção e reformas orçadas em R$ 2 milhões em recursos da Prefeitura.

“Itabuna respira o esporte. Esporte é vida. O futebol é importante. Por isso, é fundamental que a gente tenha o nosso Estádio Luiz Viana Filho de volta para os grandes campeonatos, como o Baiano. É importante fortalecer a atividade esportiva. Então, a Prefeitura não medirá esforços para que a cidade tenha um estádio reformado, moderno e humanizado para as competições não só daqui como de toda a Bahia”, afirmou o prefeito.

Segundo ele, a vistoria antes da abertura do processo licitatório se justifica pela necessidade de apontar os itens constantes do relatório técnico elaborado pela equipe de engenheiros da Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo. O prefeito Augusto Castro reafirmou a disposição dos investimentos para que a principal praça esportiva da cidade retome sua agenda de competições esportivas.

O secretário de Esportes e Lazer, vice-prefeito Enderson Guinho, lembrou que neste ano dois times da cidade, o Itabuna Esporte Clube e o Grapiúna Atlético Clube, disputarão a série B para tentar o acesso à elite do futebol baiano. “Por isso, o estádio precisa estar apto a sediar competições. Para tanto, precisam ser atendidos requisitos fundamentais apontados pela Federação Bahiana de Futebol e pelo 4º Grupamento de Bombeiros Militares.”, declarou.

Guinho complementa afirmando que haverá ganhos para a cidade, para os atletas, equipes profissionais e amadores, já que o “Itabunão” também é palco do Campeonato Interbairros de Futebol, carro-chefe da Secretaria de Esportes e Lazer. “ A gente parabeniza o prefeito Augusto Castro por sua sensibilidade em relação ao esporte e por disponibilizar os recursos financeiros necessários para atender às exigências e recuperar o estádio”, acrescentou.

O presidente do Itabuna Esporte Clube, Rodrigo Xavier, que acompanhou a vistoria, afirmou que é de muita importância que o estádio esteja liberado para que a gente possa jogar junto ao torcedor. “ A principal cobrança era essa, porque o torcedor quer se divertir, levar sua família para ver os jogos. A expectativa agora é em relação à reforma do estádio. Nosso time vai jogar dentro de casa pela Segunda Divisão. Vai ser o retorno às nossas origens e das pessoas que amam o Itabuna e o futebol. Estamos muito felizes pela decisão do prefeito Augusto Castro pela perspectiva de aqui jogar ainda neste ano”, concluiu.