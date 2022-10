Reforma do Estádio Municipal Luiz Viana Filho é para valer, diz secretário

O secretário municipal de Esportes e Lazer, José Alcântara Pellegrini, ratificou no evento em que foi apresentada a equipe técnica do Itabuna Esporte Clube, na manhã desta sexta-feira, 14, no Tarik Fontes Plaza Hotel, que a reforma do Estádio Municipal Luiz Viana Filho é para valer! Ele representou o prefeito Augusto Castro (PSD) no evento.

“Sabemos que o esporte é o maior meio de inclusão social. Por isso, estamos fazendo os investimentos necessários e temos como prioridade entregar o Estádio Luiz Viana Filho requalificado, moderno e humanizado. Esta obra é um desejo antigo dos desportistas regionais e lógico dos torcedores do Itabuna Esporte Clube”, destaca Pellegrini.

Ele ainda lembra que o “Itabunão” foi entregue de forma inacabada na década de 70 e que de lá para cá foram realizadas reformas paliativas que não resolveram o problema. “Ano passado decidimos não ter jogos em casa, para que pudéssemos trabalhar para a requalificação total do Estádio Luiz Viana Filho. Vamos fazer o correto para ter uma garantia duradoura do serviço”, argumenta o secretário de Esportes e Lazer.

Fazendo menção ao sucesso do clube esportivo na década de 80, ele aproveitou para parabenizar pela nova fase vivenciada. “Não tenho dúvidas de que estamos retornando aos anos de glória do Itabuna Esporte Clube, que não é um clube de Itabuna, é um clube da região. É um clube sediado em Itabuna, mas é um clube regional”.

O presidente Itabuna, Rodrigo Dantas Xavier, reafirmou mais um compromisso na nova fase do clube. “Ano passado nós firmamos o compromisso de garantir o acesso para disputar o título e esse ano não será diferente. Também reafirmo o compromisso de que Itabuna vai entrar na 1ª Divisão não apenas para participar. Nosso primeiro objetivo é ficar entre os quatro colocados e, na sequência, ser o campeão Baiano 2023”, sentenciou.