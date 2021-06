Região sul recebe 4020 doses da Vacina da Pfizer para 68 municípios

O Núcleo Regional de Saúde Sul da Secretaria de Saúde da Bahia entregou aos 68 municípios de sua área as primeiras doses da vacina da Pfizer. Foram entregues 4020 doses, destinadas a atender 20% da população de gestantes e puérperas até 45 dias após o parto (com ou sem comorbidades), a partir de 18 anos.

Visando esclarecer dúvidas e apoiar os municípios sobre a estratégia a ser usada para a vacinação desse público, foi realizada uma reunião via web com a Macro Região Sul, contando com a participação da coordenadora do NRS Sul, Domilene Borges, técnicos de referência em imunização e secretários municipais de saúde e equipes de imunização dos 68 municípios.

“A chegada de novas doses é importante para ampliar o processo de imunização, mas a população precisa manter os protocolos de prevenção contra a Covid 19, como uso de máscaras, higienização permanente e distanciamento social, já que o número de casos e ocupação de leitos continua elevado”, alerta Domilene Borges.