Reitor Alessandro Fernandes e Maurício Santana tomam posse na Uesc, em cerimônia prestigiada por autoridades

Nesta segunda-feira (5), os professores Alessandro Fernandes e Maurício Santana Moreau foram oficialmente empossados como reitor e vice-reitor, respectivamente, da Universidade Estadual de Santa Cruz (Uesc). A cerimônia foi realizada no Auditório do Centro de Arte e Cultura da Uesc, situado em Ilhéus, no sul da Bahia. O governador Jerônimo Rodrigues prestigiou o evento, ressaltando o comprometimento estadual com o ensino superior.

“Na condição de secretário de Estado, presenciei a revolução no papel que a Uesc tem exercido na região, formando pessoas e estabelecendo um novo padrão de cultura. A Uesc é um patrimônio do Estado da Bahia, um patrimônio dessa região. Então, vim fortalecer a parceria e reafirmar o compromisso com as universidades estaduais”, destacou o governador Jerônimo Rodrigues. Esta é a primeira vez que um chefe do Executivo baiano participa da cerimônia.

Os docentes foram reconduzidos aos cargos no final de novembro do ano passado, garantindo mais quatro anos de gestão à frente da instituição estadual de ensino superior. Alessandro e Maurício compuseram a chapa única intitulada “UESC In Altum: Desenvolvimento com autonomia e democracia”, conquistando expressivos 1.618 votos, correspondendo a 87% dos votos válidos dos docentes (432), 91% dos discentes (940), e 88% (246) dos técnicos e analistas.

Durante a cerimônia de posse, o reitor empossado expressou sua emoção e honra ao reassumir o posto. “É com imensa emoção e profunda honra que reassumo a missão de liderar a Uesc. Este é um momento desafiador para o ensino superior, e estamos comprometidos em promover o desenvolvimento com autonomia e democracia. Contamos com o apoio de toda a comunidade acadêmica para construirmos juntos um futuro brilhante para a nossa universidade”, afirmou Alessandro Fernandes.

A Secretária de Educação, Adélia Pinheiro, destacou a importância do fortalecimento da universidade como uma das maiores instituições de ensino na Bahia, afirmando. “Investir no desenvolvimento e autonomia da Uesc é crucial para o avanço educacional em nosso estado. Parabenizo os novos gestores e reitero o compromisso da Secretaria da Educação em colaborar para o sucesso contínuo desta instituição de ensino superior”.

Trajetórias

Alessandro Fernandes, com graduações em Ciências Econômicas e Administração de Empresas, Especialização em Economia de Empresas pela Uesc, Mestrado em Cultura e Turismo pela Uesc/UFBA, e Doutorado em Ciências Sociais, Desenvolvimento, Agricultura e Sociedade pela UFRRJ, ocupava anteriormente o cargo de pró-reitor de Extensão e é Professor Adjunto B no Departamento de Ciências Econômicas – DCEC.

Por sua vez, Maurício Santana Moreau, graduado em Agronomia pela Universidade Federal da Bahia (UFBA), com Mestrado em Agronomia pela mesma instituição, e Doutorado em Agronomia (Solos e Nutrição de Plantas) pela Universidade Federal de Viçosa, contribuiu significativamente para o avanço acadêmico da Uesc. Em 2009, realizou estágio de Pós-Doutorado em Planejamento, Gestão e Uso dos Recursos Naturais na Universidade Federal de Viçosa.

A solenidade contou com a presença de autoridades, docentes, discentes e profissionais da Uesc, marcando o início do novo mandato da dupla à frente da universidade.



Fotos: Mateus Pereira/GOVBA