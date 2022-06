Reitor condecorado com a Comenda da Ordem do Mérito São Jorge dos Ilhéus

O reitor da Universidade Estadual de Santa Cruz (Uesc), Alessandro Fernandes de Santana foi um dos homenageados, na manhã desta terça-feira, 28 de junho, com a Comenda da Ordem do Mérito São Jorge dos Ilhéus, a mais alta condecoração oferecida pelo município às pessoas que contribuem com o desenvolvimento local.

A homenagem foi prestada em solenidade pública no Ginásio de Esportes Herval Soledade, em reconhecimento à contribuição que o reitor tem dado ao município de Ilhéus. Na ocasião, Alessandro Fernandes afirmou estar honrado com a homenagem.

Além do reitor da Uesc, também foram agraciados na solenidade, o governador da Bahia, Rui Costa, representado pelo também homenageado, o ex-secretário de Educação do Estado da Bahia, Jerônimo Rodrigues, e a diretora da APAE Ilhéus, Vitória Penalva.

Momentos antes, juntamente com as demais autoridades, Fernandes participou da solenidade de hasteamento dos pavilhões da Nação, do Estado e do Município, da missa presidida pelo bispo diocesano, dom Giovanni Cappio, na Catedral São Sebastião. A solenidade foi encerrada com assinaturas de ordem de serviços que beneficiam a cidade.